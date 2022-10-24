Соломатин считает, что Чалову не стоит переходить в «Венецию»

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о возможном переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в «Венецию».

«В Серию Б на 17 место уезжать не стоит. Если сравнивать с «Базелем», то команда борется все время за еврокубки. Мое мнение, что в «Венецию» не стоит», — заявил Соломатин «Чемпионату».

По мнению эксперта, если Чалов продолжит выступать в том же духе, то у него будут предложения от более сильных команд.

Ранее сообщалось, что «Венеция» следит за российским форвардом и готова отправить запрос по нему в ЦСКА.

В этом сезоне на счету 24-летнего Чалова 11 голов и 2 ассиста в 16 матчах во всех турнирах.