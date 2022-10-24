Дмитрий Черышев — о возможном переходе Чалова в «Венецию»: Сомневаюсь в реальности такого трансфера

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев поделился мнением о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Венецию». Отметим, что за итальянский клуб выступает сын наставника андоррской команды Денис Черышев.

Эксперт заявил, что не видит смысла в данном переходе, ведь тогда форвард пойдет на понижение.

«В ЦСКА он играет в высшей лиге, находится на хорошем счету, команда борется за чемпионство. В Венецию он переехал бы в команду первой лиги. Это своего рода какое-то понижение все-таки», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 24-летнего Чалова 11 забитых голов и две результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах.