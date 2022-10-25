Колыванов — о возможном переходе Чалова в «Венецию»: «Конечно, это понижение»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Венецию».

«Венеция» борется за выживание в Серии B. Чалову не стоит переходить туда из такой команды, как ЦСКА. Что он там будет делать? Конечно, это понижение», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Специалист считает, что Чалов уже является опытным игроком, поэтому ему нет смысла в 24 года ехать в первую лигу. Из Серии А тоже кто-то может пригласить Чалова, потому что он техничный футболист, который умеет забивать, добавил эксперт.

На счету форварда в текущем сезоне 11 голов и две результативные передачи в 16 матчах за ЦСКА.