Мостовой считает, что Чалову не нужно переходить в «Венецию»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в «Венецию».

«Чалову не стоит переходить в «Венецию». Он пойдет на понижение — Серия Б и команда в конце таблицы. Если бы хотя бы за повышение боролись, а так логики никакой нет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что Чалов не смог бы потянуть уровень Серии А, потому что в «Базеле» он провел несколько матчей и присел на скамейку запасных, а если в Италии не забьешь, то сразу посадят на лавку.

Ранее главный скаут «Венеции» сообщил, что команда заинтересована в подписании российского форварда и готова отправить запрос в ЦСКА.

Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллионов евро.