Кузнецов – об интересе к Дивееву из Италии: «Это хорошая страна для продолжения карьеры»

Бывший полузащитник московского ЦСКА, а также сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Кузнецов прокомментировал интерес к защитнику «армейцев» Игорю Дивееву со стороны итальянских клубов.

Кузнецов считает, что сам факт заинтересованности клубов Серии А уже означает многое.

«Мы знаем, что в Италии часто играют в оборонительный футбол. Дивеев подходит к такому стилю. Это хорошая страна для продолжения карьеры», - цитирует специалиста «Чемпионат».

«Красно-синие» на текущий момент входят в тройку лидеров чемпионата страны, отставая от идущего на первом месте «Зенита» на десять очков.