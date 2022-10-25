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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов – об интересе к Дивееву из Италии: «Это хорошая страна для продолжения карьеры»

25 Октября 2022 • 23:03 Комментировать
Локомотив Москва
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ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Бывший полузащитник московского ЦСКА, а также сборных СССР, СНГ и России Дмитрий Кузнецов прокомментировал интерес к защитнику «армейцев» Игорю Дивееву со стороны итальянских клубов.

Кузнецов считает, что сам факт заинтересованности клубов Серии А уже означает многое.

«Мы знаем, что в Италии часто играют в оборонительный футбол. Дивеев подходит к такому стилю. Это хорошая страна для продолжения карьеры», - цитирует специалиста «Чемпионат».

«Красно-синие» на текущий момент входят в тройку лидеров чемпионата страны, отставая от идущего на первом месте «Зенита» на десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Кузнецов Чемпионат России Чемпионат Италии Игорь Дивеев
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