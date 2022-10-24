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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: Чалову не стоит переходить в «Венецию»

24 Октября 2022 • 19:17 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в «Венецию».

«Чалову не стоит уезжать. Команда бьется за призовые места. Если бы «Венеция» ставила задачу выхода в Серию А, то может, и был бы смысл», — приводит слова Масалитина «Чемпионат». Эксперт добавил, что даже не стал бы рассматривать этот вариант.

Ранее сообщалось, что «Венеция» готова сделать предложение ЦСКА по Чалову.

В текущем сезоне 24-летний форвард принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Венеция Фёдор Чалов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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rac531
24 Октября 2022 в 19:19
А кто Чалова ждет в Венции?
К тому же и Кокоша на кипрские пляжи перебрался)
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