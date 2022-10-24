Масалитин: Чалову не стоит переходить в «Венецию»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в «Венецию».

«Чалову не стоит уезжать. Команда бьется за призовые места. Если бы «Венеция» ставила задачу выхода в Серию А, то может, и был бы смысл», — приводит слова Масалитина «Чемпионат». Эксперт добавил, что даже не стал бы рассматривать этот вариант.

Ранее сообщалось, что «Венеция» готова сделать предложение ЦСКА по Чалову.

В текущем сезоне 24-летний форвард принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал на свой счет две результативные передачи.