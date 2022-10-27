Бышовец назвал причину плохой игры ЦСКА в обороне

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о проблемах ЦСКА в обороне.

По мнению специалиста, плохая игра «армейцев» в обороне никак не связана действиями вратаря команды Игоря Акинфеева.

«В этом вопросе нужно говорить о действиях ЦСКА в целом. Армейцы любят атаковать, и в целом у них это неплохо получается. Но вот быстро переключиться на защиту собственных ворот они могут не всегда», — цитирует Бышовца Betonmobile.ru.

Напомним, что за два последних матча в текущем розыгрыше РПЛ в воротах ЦСКА побывало четыре мяча. После 14 туров «армейцы» занимают третью строчку турнирной таблицы, имея в своём активе 26 набранных очков.