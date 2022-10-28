Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с ЦСКА в 15-м туре РПЛ.

- Ожидаете уверенной победы ЦСКА?

- Исходя из сегодняшних реалий, шансы у ЦСКА больше. «Армейцы» лучше движутся по турнирной таблице, у них качество игры выше, но «Локомотив», имея в своем составе квалифицированных футболистов, явно занимает не то место. Руководство приняло решение поменять тренерский штаб, поэтому должны быть какие-то положительные движения. Поэтому уверен, «железнодорожники» дадут бой, но шансы у ЦСКА выше. Это понятно. Но для «армейцев» это не будет легкой прогулкой. На одной ноге они встречу не выиграют.

- Из пяти последних матчей в чемпионате «армейцы» выиграли один – у «Химок», и неожиданно уступили в Кубке торпедовцам. Так ли все хорошо в команде, или все-таки есть спад?

- Поэтому мы и делаем некую сноску. Но у «Локомотива» дела еще плачевнее. Если бы мы говорили о «Зените», то было бы понятно, что шансы у питерцев стопроцентные. А так получается, что и у тех не все гладко, и у этих посредственно. Но у хозяев изменения принесут эмоциональный всплеск. Так всегда бывает, когда приходят новые люди.

- С чем связываете спад в результатах у ЦСКА?

- Есть игровые проблемы. Там группа футболистов, с которыми все связывали большие надежды, это в основном легионеры, и они показывали хороший футбол, но в последнее время выпадают из обоймы. Тренер то их не ставит, то меняет. Не знаю, с чем связаны такие перепады в их игре.

- Игорь Корнеев заявил, что Гайч, Фукс, Мендес и Заболотный не соответствуют ни качествам, ни амбициям клуба.

- Это пусть решит руководство. Сидя на трибуне, просто навешивать ярлыки. Ясно одно, что футболист, которого привозят из-за границы, обязан играть в основном составе и приносить результат. Легионер, который не играет, это ошибка селекционный службы. Пока я могу согласиться, что ожидания, связанные с этими футболистами, не оправдываются.

- Если говорить о «Локомотиве», не так давно Дмитрий Баринов сказал, что некоторым легионерам просто все равно на результат. Как вы восприняли эти слова?

- Я не знаю, насчет «все равно», но там тоже есть футболисты, которые ну никак не имеют права так играть. Таких в команде достаточно. Они подтвердили, что не сильнее наших ребят.

- Если сравнивать составы, «Локомотив» значительно уступает ЦСКА?

- У ЦСКА состав поквалифицированнее.

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- Тогда за счет чего «железнодорожники» могут отобрать очки у «армейцев»?

- Футбол – это не только мастерство, но и огромное желание, физическое состояние, дисциплина и командный дух. Если выпадает один или два человека – шансов становится меньше. Пока у «Локомотива» такого единения мы не видели.

- Руслан Пименов сказал, что физически «Локомотив» сейчас худшая команда лиги. Согласны с этим?

- Все вторые таймы ребята явно сдают. У них нет запаса работоспособности. В этом легко убедиться. Если на первый тайм у «железнодорожников» хватает энергии, и двигательной активности достаточно, то дальше игра разваливается на куски. И общекомандное движение футболисты не выдерживают.

- Получается, «Локомотиву» надо делать результат в первом тайме?

- Важно двигаться вперед, понимая свое состояние, и искать формы усиления игры. А так можно в первом тайме забить, а во втором пропустить.

Елена Григорьевская