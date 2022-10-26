Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА просил у «Салернитаны» за своего защитника Игоря Дивеева 15 миллионов евро. Итальянский клуб отказался платить такую сумму за 23-летнего футболиста.

Ранее Sport24 сообщал, что руководство «армейского» клуба отказалось продавать Дивеева по причине того, что считает его важным игроком для команды.

Напомним, что действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе московской команды 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.