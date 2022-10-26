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ЦСКА просил у «Салернитаны» 15 миллионов евро за Дивеева эксклюзив

26 Октября 2022 • 15:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», ЦСКА просил у «Салернитаны» за своего защитника Игоря Дивеева 15 миллионов евро. Итальянский клуб отказался платить такую сумму за 23-летнего футболиста.

Ранее Sport24 сообщал, что руководство «армейского» клуба отказалось продавать Дивеева по причине того, что считает его важным игроком для команды.

Напомним, что действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе московской команды 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Салернитана Игорь Дивеев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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