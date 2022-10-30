Медина: «С Хорхе мы прекрасно чувствуем друг друга»

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот. Автор гола заявил, что он отлично ладит на поле с Хорхе Карраскалем, с подачи которого он и забил гол.

- С Хорхе мы прекрасно чувствуем друг друга. Приехали в ЦСКА одновременно. Конечно, приятно видеть рядом ребят из Латинской Америки. Их в ЦСКА хватает. Но я стараюсь играть не только на них, но и на Чалова, и на других россиян. Мы легко находим общий язык во время матчей, - цитирует слова Медины «Playmaker24».

В шестнадцатом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сразится дома с «Пари НН», это случится пятого ноября.