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Орещук: «Локомотив» и «Спартак» не смогут гарантировать Пиняеву игровое время

24 Октября 2022 • 15:21 Комментировать (1)
Локомотив Москва
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ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о возможном уходе нападающего Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».

«Сколько «Крылья» могут заработать на этом трансфере? Ровно столько, сколько им будут готовы предложить», — заявил Орещук «РБ Спорту».

При этом агент не исключил, что в трудовом договоре Пиняева может быть прописана сумма отступных, потому что сейчас практически у всех молодых игроков есть такая опция.

Орещук отметил, что форвард может сменить команду уже в предстоящее трансферное окно, но «Спартак» и «Локомотив» не смогут ему гарантировать игровое время, которое у него есть в самарском клубе.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» заинтересованы в подписании Пиняева, а «красно-белые» отказались от его приобретения.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Крылья Советов Роман Орещук Сергей Пиняев
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24 Октября 2022 в 15:27
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