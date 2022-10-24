Орещук: «Локомотив» и «Спартак» не смогут гарантировать Пиняеву игровое время

Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о возможном уходе нападающего Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».

«Сколько «Крылья» могут заработать на этом трансфере? Ровно столько, сколько им будут готовы предложить», — заявил Орещук «РБ Спорту».

При этом агент не исключил, что в трудовом договоре Пиняева может быть прописана сумма отступных, потому что сейчас практически у всех молодых игроков есть такая опция.

Орещук отметил, что форвард может сменить команду уже в предстоящее трансферное окно, но «Спартак» и «Локомотив» не смогут ему гарантировать игровое время, которое у него есть в самарском клубе.

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» заинтересованы в подписании Пиняева, а «красно-белые» отказались от его приобретения.