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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: Акинфеев начал допускать ошибки, дайте ему передохнуть

26 Октября 2022 • 16:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«У ЦСКА проблема в обороне. Да и Акинфеев начал допускать ошибки. Хоть и небольшие, но все-таки. Может, хорошо бы его подменить. Почему он все время должен играть один?» — приводит слова Орлова Sport 24.

Эксперт отметил, что Акинфеев является хорошим вратарем, но, возможно, ему нужно дать перерыв, чтобы он вернулся на поле с новыми силами.

В текущем сезоне 36-летний голкипер принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и четыре раза смог сохранить свои ворота «сухими».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Геннадий Орлов Игорь Акинфеев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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