Масалитин заявил, у кого больше шансов на победу в дерби «Локомотив» - ЦСКА

Спортивный директор «Салюта» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящей встречи 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА.

«Тяжело представить, каким будет матч. У команд есть кое-что общее — одни и те же проблемы в игре, хоть они и в разных частях таблицы. Но больше шансов в этой игре у ЦСКА», — приводит слова Масалитина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что за пару встреч «Локомотиву» сложно что-то сильно поменять, но в команде есть индивидуально сильные игроки, которые могут решить эпизод. При этом у «железнодорожников» имеются проблемы в обороне, но смогут ли «армейцы» этим воспользоваться — большой вопрос, добавил Масалитин.

«Локомотив» примет ЦСКА в матче 15-го тура РПЛ, встреча состоится сегодня, 29 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск. За событиями игры можно будет следить на портале LiveResult.ru.