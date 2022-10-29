Булыкин: «Отменённый гол Ушакова получился красивым»

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот.

События игры прокомментировал бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин, который также высказался по поводу отмененного гола Егора Ушакова.

- Отмененный гол Ушакова получился красивым. Но он высоко сыграл рукой. Если бы он руку не выставлял в сторону, то было бы все по правилам. Спорный момент. Борьба, футбол — контактный вид спорта, и судьи приняли решение, что все-таки это был фол, - цитирует Булыкина Metaratings.ru.