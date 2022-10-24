Карпукас: Безумно приятно работать с Лоськовым и Пашининым

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас поделился мнением о работе с Дмитрием Лоськовым и Олегом Пашининым.

«Какие ощущения, что такие люди меня тренируют? Это безумно приятно. Это легенды клуба. Чтобы они тренировали меня — это большая честь», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

После 14-ти туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 12 набранных очков. В предстоящем матче «железнодорожники» примут ЦСКА, встреча пройдет 29 октября в 19:00 по мск.