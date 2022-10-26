ЦСКА летом отказался продавать Дивеева в «Салернитану»

ЦСКА минувшим летом отказал итальянской «Салернитане» в трансфере защитника Игоря Дивеева, сообщает Sport24.

По информации источника, руководство «армейцев» не захотело продавать 23-летнего футболиста, так как считает его важным для команды игроком.

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «армейцев» 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей. В настоящий момент Дивеев восстанавливается от травмы, которую он получил в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).