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Билялетдинов — о «Локомотиве»: «Жилы рвут единицы»

28 Октября 2022 • 00:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Бывший полузащитник столичного «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о моральном состоянии игроков «железнодорожников».

«Я видел много матчей «Локомотива». Бросается в глаза — жилы рвут единицы. Но это не отсутствие желания. Просто растерянность. План на игру не работает — и все рушится. Появляются дыры в обороне, кто-то недобегает, и соперник сразу наказывает», – заявил экс-футболист сборной России в интервью «Спорт-Экспрессу».

По мнению Билялетдинова, серьёзной проблемой «Локо» в первой половине сезона было отсутствие тактической гибкости. Другим нюансом, влияющим на результат, Динияр видит слабость предыдущего руководства клуба.

Напомним, что после 14 туров московский коллектив занимает лишь 14 строчку, набрав 12 баллов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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