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Селюк – об интересе «Венеции» к Чалову: Может быть, ЦСКА делает «Венецию» прокладкой эксклюзив

25 Октября 2022 • 14:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.83
29.10 19:00

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на интерес «Венеции» к форварду ЦСКА Фёдору Чалову.

«Во-первых, Чалов сейчас забивает. После «Базеля» он стал играть гораздо лучше, поэтому без разницы - Серия Б или Серия А. Если будет играть хорошо за «Венецию», то может пойти в Серию А.

Тут же главное в чемпионат войти, но я думаю, что для ЦСКА момент финансовый. Как они рассчитаются? Или кинут, как «Аталанта» «Локомотив», например. Сейчас такое время, что надо точно знать все условия. Поэтому, может быть, они наоборот делают «Венецию» как прокладку для другого клуба.

Может ли Чалов заиграть в Италии? Почему нет? Я думаю, что может! Кварацхелия играет, и после него к российскому чемпионату итальянцы будут присматриваться», — сказал Селюк.

Вчера, 24 октября, главный скаут «Венеции» Александр Мента подтвердил интерес команды к 24-летнему Чалову.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Селюк Венеция Серия В РПЛ Фёдор Чалов Трансферы футбола - лето 2022
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