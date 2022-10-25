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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Наполи» прокомментировали возможный переход Зайнутдинова из ЦСКА

25 Октября 2022 • 15:28 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
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29.10 16:00

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в итальянский клуб. Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что столичная команда готова отпустить своего игрока, если поступит предложение в районе 4-5 миллионов евро.

«Интересуется ли «Наполи» Зайнутдиновым? Этого игрока нет в нашем списке», — приводит слова Джунтоли Sport 24.

По информации СМИ, за 24-летним игроком следят несколько клубов из Серии А.

В этом сезоне хавбек принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Наполи Кристиано Джунтоли Бактиёр Зайнутдинов
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НАПОЛИ САССУОЛО
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