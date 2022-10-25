В «Наполи» прокомментировали возможный переход Зайнутдинова из ЦСКА

Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в итальянский клуб. Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что столичная команда готова отпустить своего игрока, если поступит предложение в районе 4-5 миллионов евро.

«Интересуется ли «Наполи» Зайнутдиновым? Этого игрока нет в нашем списке», — приводит слова Джунтоли Sport 24.

По информации СМИ, за 24-летним игроком следят несколько клубов из Серии А.

В этом сезоне хавбек принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.