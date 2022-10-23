Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Динамо» и новом тренере «железнодорожников».

- «Локомотив» разочаровал в матче с «Динамо»?

- Просвета в игре «Локомотива» я пока не увидел. «Динамо» было сильнее по всем показателям. С одной стороны я разочарован, но видно, что ребята хотели, просто они физически не очень хорошо готовы. Еще мало времени прошло, чтобы команда стала крепче. Понятно, что «Химки» и «Торпедо» - соперники не того уровня, как «Динамо». Но пока «железнодорожникам» нужно работать, чтобы набирать кондиции. Видно, что сейчас они не могут конкурировать.

- «Локомотив» нанес всего три удара по воротам за всю игру. О чем это говорит?

- О плохой атаке. Средняя зона слабо сыграла. Но это «Динамо» заставило хозяев обороняться. И все силы «Локомотив» тратил на сдерживание атак соперника. Поэтому в нападении команды не хватало. Миранчук провел не лучшую игру в плане атаки. По работе к нему вопросов нет. Он хорошо отрабатывал, и движение было, но в атакующих действиях не преуспел. Вся атака «Локомотива» слабо выглядела.

- За исключением первой минуты, когда хозяева забили мяч.

- Согласен. Но потом даже штурма не получилось при счете 1:2. Казалось, что на последних минутах «железнодорожники» могут что-то сделать, но наоборот, преимущество было у «Динамо». Видно, что команде не хватает физических кондиций. Но с таким подбором футболистов все можно поправить, потому что видно, что технически каждый игрок даже лучше, чем у «Динамо». Но команда просто не бежит все 90 минут. А у «Динамо» слаженный коллектив еще с прошлого года. Плюс пришли хорошие футболисты.

- Как «Локомотиву» вылезти из ямы?

- Только время поможет. Хотя сейчас будут матчи с ЦСКА, «Уралом» и «Спартаком». Все эти команды сейчас на подъеме. Здесь нужно проявлять бойцовские качества. Понятно, что «Локомотив» сейчас слабее всех.

- Даже «Урала»?

- Сейчас «Урал» очень хорош. Он набрал кондиции. Ганчаренко сделал классную команду. Тем более, они будут играть дома, а значит, «железнодорожникам» будет еще тяжелее. Просто надо каждый матч играть на максимуме. Как «Динамо» в первом тайме, когда оно терпело. Конечно, в пользу этой команды сыграли стандартные положения. Они здорово действовали на стандартах, а «Локомотив», наоборот, плохо. И Фернандес бил, и Смолов бил. И рука была, в которой мы никак не могли разобраться, где там пенальти, а оказалось, мяч в Миранчука попал в начале подачи. Если бы не пенальти и второй гол Захаряна со штрафного, все могло сложиться по-другому. Но в целом все получилось заслуженно, потому что «Динамо» было сильнее.

- Впереди игры с ЦСКА, «Уралом» и «Спартаком», про которые вы говорили. Есть ощущение, что «Локомотив» не сможет выбраться из подвала таблицы до зимнего перерыва?

- Учитывая такой график, это будет сделать очень сложно. Надо взять хотя бы 4 очка в этих трех играх, чтобы не быть внизу. Надежда есть. Мы видим, что «Торпедо» обыгрывает ЦСКА. Почему бы «Локомотиву» это не сделать?

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- Все пишут, что новым тренером «Локомотива» станет Галактионов. Как вам такой выбор?

- Интересный, перспективный наставник. Но с другой стороны у него нет опыта работы с большими клубами, и поэтому неизвестно что получится. Да это хороший тренер. «Пари НН» играет в неплохой футбол, но результаты там тоже не очень.

- Как думаете, почему ставка делается на молодость, а не на опыт?

- Хотят, видимо, новые тенденции. Возможно, что-то получится.

- Но у Галактионова нет локомотивского прошлого за плечами. Это важно?

- Если в штабе останутся Лоськов и Пашинин, тогда может что-то получиться. Если он придет со своим новым штабом, у меня есть сомнения, что что-то выйдет.

Елена Григорьевская