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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев: «Я так и не понял, какие цели преследовали Рангник и его люди в «Локомотиве»

28 Октября 2022 • 11:11 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
29.10 19:00

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о работе немецкого специалиста Ральфа Рангника в московском клубе.

Напомним, в период с июля по ноябрь 2021 года Рангник занимал пост руководителя «Локомотива» по спорту и развитию.

По мнению Корнеева, за время своей работы в России немец не принёс никакой пользы «железнодорожникам», а только потратил 40 миллионов евро на неликвидных игроков.  

«Результаты ужасны не только на футбольном поле, но и в финансовом направлении. Я так и не понял, какие цели преследовали Рангник и его люди», — приводит слова Корнеева «Чемпионат».

После 14 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут завтра, 29 октября, против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ральф Рангник Игорь Корнеев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (1)
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ARTUR
28 Октября 2022 в 11:14
Больше удивляют вот такие вот корнеевы , которых обувают Рангники , не понял он ..обули тебя лошарик ..,,директор ,, )))ЛОХ
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