Корнеев: «Я так и не понял, какие цели преследовали Рангник и его люди в «Локомотиве»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о работе немецкого специалиста Ральфа Рангника в московском клубе.

Напомним, в период с июля по ноябрь 2021 года Рангник занимал пост руководителя «Локомотива» по спорту и развитию.

По мнению Корнеева, за время своей работы в России немец не принёс никакой пользы «железнодорожникам», а только потратил 40 миллионов евро на неликвидных игроков.

«Результаты ужасны не только на футбольном поле, но и в финансовом направлении. Я так и не понял, какие цели преследовали Рангник и его люди», — приводит слова Корнеева «Чемпионат».

После 14 туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут завтра, 29 октября, против ЦСКА. Начало — в 19:00 по московскому времени.