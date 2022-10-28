Романцев: Если «Локомотив» ищет «удобного» наставника, то Сёмин им не подойдёт

Легенда «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост наставника «Локомотива».

«Известно, что Сёмин из тех тренеров, кто привык отстаивать свою позицию. Если там ищут «удобного» тренера, то это не про Сёмина. А если умного — то только Палыч», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Экс-тренер заявил, что чиновники называют таких тренеров сложными, но хочется, чтобы здравый смысл в «Локомотиве» взял вверх.

Напомним, исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников» является Андрей Фёдоров.

Ранее сообщалось, что команду может возглавить наставник «Пари НН» Михаил Галактионов.