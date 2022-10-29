«В обороне у них бардак»: Титов дал прогноз на дерби «Локомотив» - ЦСКА

Легендарный полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился своим мнением о предстоящем поединке между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА сильнее, свои 2 мяча точно забьет, в обороне у «Локомотива» бардак. В отличной форме Чалов. Но рисковать не буду. Сыграю ставку - «ЦСКА не проиграет и тотал больше 2,5», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После 14 туров «железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице, а «армейцы» располагаются на третьей строчке.