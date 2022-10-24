Сёмин: «Пойду в «Локомотив», если моя должность будет полезна клубу»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о своём возможном возвращении в московский клуб.

Ранее сообщалось, что Сёмин может получить должность в структуре «Локомотива». 75-летний специалист заявил, что готов рассмотреть данное предложение, если его присутствие поможет клубу.

«Только должность должна быть не почётная, а полезная. Полезная всему клубу «Локомотив». Если это пойдет на пользу клубу, тогда я пойду», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, что после разгромного поражения от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» покинули главный тренер команды Йозеф Циннбауэр и спортивный директор клуба Томас Цорн. Чуть позже ушёл и председатель совета директоров Александр Плутник.

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «железнодорожники» сумели набрать всего лишь 12 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице.