Агент Вагнера Лава: «Когда нас пригласит ЦСКА, мы обязательно приедем»

Эвандро Феррейра, представитель Вагнера Лава, высказался о возможности возвращения нападающего в столичный ЦСКА.

«Это очень сложная задача, но она выполнима. Давайте дождемся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдем. Когда нас пригласит ЦСКА — мы обязательно приедем. В любом статусе», — приводит слова агента издание Metaratings.ru. По словам Феррейры, у футболиста особое отношение к ЦСКА, однако сейчас игрок сфокусирован на возвращении «Спорт Ресифе» в бразильскую Серию А.

Вагнер Лав выступал за московский клуб с 2004 по 2011 год, а затем и в 2013 году. В России форвард выиграл три чемпионских титула, а также Кубок УЕФА в 2005 году.

