Медина: «Команда давно не побеждает, нам необходимо собраться и одержать победу в матче с «Локо»

Полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина прокомментировал предстоящий поединок со столичным «Локомотивом».

Футболист отметил особую значимость будущего противостояния, в котором «армейцам» будет крайне необходимо заработать максимальное количество баллов.

«Команда давно не побеждает, нам необходимо собраться и одержать победу в матче с «Локо». Это будет отправной точкой в нашей серии побед», - цитирует спортсмена пресс-служба клуба.

Матч между столичными клубами «Локомотив» и ЦСКА состоится 29 октября на поле «железнодорожников». Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 19:00.