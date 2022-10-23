Колыванов: «Не знаю, чем там занимались немецкие специалисты в «Локомотиве», но провал полный»

Руководство московского «Локомотива» после долгих сомнений рассталось с немецким тренерским штабом и уволило Йозефа Циннбауэра. Главный тренер «Текстильщика» и бывший футболист российской сборной Игорь Колыванов раскритиковал бывший тренерский штаб «Локомотива».

Он считает, что немецкие специалисты не справились с самой главной своей задачей, не обеспечив должную физическую подготовку.

- Я не знаю, чем там немцы занимались, но вообще немецкие специалисты ставят физическую подготовку во главу угла... Здесь провал какой-то, не было команды, - цитирует специалиста «РБ Спорт».