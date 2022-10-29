Игрок ЦСКА Мойзес уверен в победе над «Локомотивом»

Защитник ЦСКА Мойзес высказался перед столичным дерби с «Локомотивом».

«Я отлично себя чувствую, жду хорошей игры. Мы сегодня обязательно победим, верю в команду», — заявил Мойзес «РБ Спорту».

Напомним, 27-летний бразилец перебрался в стан «армейцев» минувшим летом из «Интернасьонала» на правах свободного агента. В текущем сезоне защитник принял участие в 14 встречах за «красно-синих», в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Сегодня, 29 октября, «Локомотив» принимает на своем поле ЦСКА в рамках заключительного тура первого круга Российской премьер-лиги. За прямой текстовой трансляцией игры можно следить на портале LiveResult.ru.