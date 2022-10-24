Семшов прокомментировал игру Чалова и Соболева в текущем сезоне

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об игре нападающих Фёдора Чалова и Александра Соболева.

«Оба находятся в отличной форме. Это те футболисты, которые не только забивают, но и отдают голевые передачи», — заявил Семшов «РБ Спорту».

По словам эксперта, огромный плюс в том, что российские игроки становятся важными фигурами в чемпионате России.

В текущем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и записал на свой счет две результативные передачи.

На счету Соболева 9 забитых мячей и шесть голевых передач в 17 матчах этого сезона.