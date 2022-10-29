Пономарёв считает ЦСКА фаворитом в предстоящей игре с «Локомотивом»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Локомотивом».

По мнению эксперта, ЦСКА является фаворитом в предстоящей встрече.

«У «Локомотива» сейчас очень неприятное положение. Выглядит команда не очень прилично. От дерби можно ожидать всё, что угодно. Отдаю предпочтение ЦСКА», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данный момент «армейцы» занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, опережая «железнодорожников» на 14 очков. Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.