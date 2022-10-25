Ерёмин – об интересе к Дивееву со стороны клубов Серии А: «Да, это правда. Я об этом говорил и раньше»

Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал интерес к футболисту со стороны клубов чемпионата Италии.

«Да, это правда. Я об этом говорил и раньше — интерес со стороны итальянских клубов был и остается», - цитирует агента игрока «РБ Спорт».

В том числе Ерёмин подтвердил интерес, исходящий от «Салернитаны», «Сампдории», «Лацио» и «Фиорентины».

Клубы из Италии опровергают подобную информацию в связи с тем, что могут воспринимать только официальную информацию.

Шансы спортсмена перейти в европейский клуб Ерёмин оценил как «50 на 50».

Следующий матч «армейцы» проведут на своём поле. Соперником станет другая столичная команда - «Локомотив». Начало игры - 29 октября в 19:00.

На текущий момент ЦСКА с 26 очками входит в тройку лидеров чемпионата России, отставая от лидера Российской Премьер-лиги в лице петербургского «Зенита» на десять баллов.

В своей группе Фонбет Кубка России «красно-синие» занимают первое место.