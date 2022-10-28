Пономарёв – о матче «Локомотив» - ЦСКА: «Конечно, «армейцы» в какой-то степени посильнее»

Бывший защитник сборной СССР и московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал предстоящий поединок «красно-синих» со столичным «Локомотивом».

«Конечно, «армейцы» в какой-то степени посильнее. Состав давно стабилизировался, а какие-то слабые моменты есть у всех клубов», - цитирует Пономарёва Bet On Mobile.

Касательно «красно-зелёных» специалист отметил тот факт, что в клубе до сих пор не прошёл процесс смены тренера, в связи с чем команде будет сложнее проводить поединок. Однако возможности коллективов уравнивает то, что хозяином поля будет команда «железнодорожников».