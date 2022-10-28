Агент Дивеева объяснил, почему сейчас трудно осуществить трансфер игрока в Европу

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал возможный переход своего клиента в европейский клуб.

«Переговоры летом? Загадывать не хочется. Осуществить переход в европейскую команду — это затруднительный кейс», — заявил Ерёмин «Спорт-Экспрессу».

Агент отметил, что перевезти игрока в европейский клуб можно, но осуществить перевод денежных средств за трансфер нельзя, в этом и есть сложность оформления перехода.

Ранее сообщалось, что несколько клубов из Европы заинтересованы в подписании 23-летнего защитника ЦСКА.

В текущем сезоне игрок принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист.