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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев рассказал, как «Локомотиву» выйти из кризиса

29 Октября 2022 • 13:26 Комментировать
Локомотив Москва
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ЦСКА Москва
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Через 5 ч. 8 мин.

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ, в котором «армейцы» встретятся с «Локомотивом».

По мнению специалиста, ЦСКА является фаворитом предстоящей встречи, так как «железнодорожники» сейчас находятся в тяжёлом психологическом состоянии.

«Для выхода из кризиса важно поднять внутренний эмоциональный тонус команды. Вроде бы и набор игроков хороший, но нет командных действий — ничего нет. Это след, который оставил немецкий иностранный легион», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Напомним, что на сегодняшний день «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 12 набранных очков. Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября. Начало — в 19:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Валерий Газзаев
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