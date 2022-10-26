Орлов считает, что игра за «Базель» развила в Чалове чувство собственного достоинства

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету 24-летнего форварда 11 голов и две результативные передачи в 16 проведённых матчах в составе «армейцев».

Орлов считает, что Чалов стал увереннее в себе, благодаря выступлениям за швейцарский «Базель» во второй половине минувшего сезона.

«Европейский опыт сказывается — так всегда и было. Многие наши игроки закрепощены. Западная жизнь, пускай меня простят за этот образ, позволяет человеку чувствовать себя свободным. В таких условиях развивается чувство собственного достоинства», — цитирует Орлова Sport24.

Свой следующий матч ЦСКА проведёт 29 октября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.