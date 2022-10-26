​Назначен судья на дерби «Локомотив» - ЦСКА

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 15-го тура чемпионата России, которые пройдут с 28 по 30 октября включительно. Центральным будет матч между «Локомотивом» и ЦСКА. На московское дерби был назначен Артём Любимов. У мониторов ему будут помогать Артём Чистяков (ВАР) и Дмитрия Мосякин (АВАР).

Также обращает на себя внимание поединок между «Краснодаром» и «Зенитом». В поле на нём будет работать бригада Владимира Москалёва. В качестве ВАР работать будет Евгений Кукуляк, а в качестве АВАР – Николай Ерёмин.

На текущий момент лидером РПЛ является «Зенит».