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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Назначен судья на дерби «Локомотив» - ЦСКА

26 Октября 2022 • 14:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи 15-го тура чемпионата России, которые пройдут с 28 по 30 октября включительно. Центральным будет матч между «Локомотивом» и ЦСКА. На московское дерби был назначен Артём Любимов. У мониторов ему будут помогать Артём Чистяков (ВАР) и Дмитрия Мосякин (АВАР).

Также обращает на себя внимание поединок между «Краснодаром» и «Зенитом».  В поле на нём будет работать бригада Владимира Москалёва. В качестве ВАР работать будет Евгений Кукуляк, а в качестве АВАР – Николай Ерёмин.

На текущий момент лидером РПЛ является «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Владимир Москалёв Артём Любимов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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