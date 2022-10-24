Кучаев не покинет ЦСКА

В зимнее трансферное окно Константин Кучаев не покинет московский ЦСКА. 24-летнего полузащитника всё устраивает в его клубе, к тому же Владимир Федотов на него рассчитывает. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отметим, что ранее агент Константина Кучаева говорил о желании футболиста проводить больше времени на футбольном поле.

В сезоне 2022/2023 Константин Кучаев принял участие в 10 матчах. Полузащитник записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Константина Кучаева в 3,5 миллиона евро.