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Кучаев не покинет ЦСКА

24 Октября 2022 • 12:38 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.30 X 3.90 2 1.77
29.10 19:00

В зимнее трансферное окно Константин Кучаев не покинет московский ЦСКА. 24-летнего полузащитника всё устраивает в его клубе, к тому же Владимир Федотов на него рассчитывает. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отметим, что ранее агент Константина Кучаева говорил о желании футболиста проводить больше времени на футбольном поле.

В сезоне 2022/2023 Константин Кучаев принял участие в 10 матчах. Полузащитник записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Константина Кучаева в 3,5 миллиона евро.

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ЦСКА Москва Константин Кучаев
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