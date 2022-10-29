Бубнов предсказал победителя дерби «Локомотив» - ЦСКА

В центральном матче 15-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» на стадионе «РЖД Арена» примет ЦСКА. Своими ожиданиями от столичного дерби поделился футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. В последних трех турах ЦСКА терял очки, не доводил дело до победного конца. В матче с соперником, борющимся за выживание, этого уже не произойдет», - передает слова Александра Sportbox.

Матч «Локомотив» - ЦСКА состоится сегодня, 29 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

Хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а гости находятся на третьей строчке.