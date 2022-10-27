Агент Лави заявил, что не ведёт переговоры с российскими клубами

Гилад Катцав, агент полузащитника «Маккаби» из Хайфы Нета Лави, высказался об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.

Ранее сообщалось, что 26-летний Лави может продолжить карьеру в ЦСКА или в «Спартаке».

Катцав заявил, что на данный момент никаких переговоров с российскими клубами сторона футболиста не ведёт.

«Я ни с кем не связывался и не разговаривал. Сейчас только октябрь. С Лави ничего не происходит, он выступает за «Маккаби». Ничего нового», — приводит слова Катцава «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Лави с «Маккаби» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Израиля в 1,6 миллиона евро.

В текущем сезоне опорный полузащитник провёл в составе своей нынешней команды 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.