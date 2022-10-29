Агент Дивеева — о включении игрока в заявку на дерби с «Локомотивом»: Не знаю, почему было принято такое решение

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о попадании игрока в заявку на матч с «Локомотивом».

«Если честно, то я об этом узнал от вас. Понятно, что на поле он не выйдет сегодня, так как Игорь пропустил больше месяца», — заявил Ерёмин «РБ Спорту».

Агент отметил, что не знает причину данного решения, ведь Дивеев точно не появится на поле, возможно, его включили в заявку для поддержания морального духа команды. Представитель игрока добавил, что ранее не сталкивался с такой ситуацией.

«Локомотив» на данный момент принимает ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги, за подробными событиями встречи можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.ru.