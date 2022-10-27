Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился мнением по поводу матчей предстоящего тура РПЛ.

- Самый интересный матч тура – «Локомотив» - ЦСКА. Как думаете, сумеет ли «Локомотив» взять очки?

- Думаю, что всем любителям хорошего футбола не хочется, чтобы такие клубы, как «Локомотив», опускались так низко в таблице. В отдельно взятом матче любая команда сохраняет шансы на победу. Даже такой неорганизованный «Локомотив», каким мы его сейчас видим. Первопричина таких результатов – невыстроенность командной игры, потому что в этом клубе есть сильные, играющие футболисты. Нельзя сказать, что ЦСКА однозначно выиграет. Но у этой команды возможностей для победы гораздо выше, чем у «Локомотива». Поэтому я ожидаю превосходства «армейцев» на протяжении большей части игры.

- У ЦСКА идут одни ничьи: с «Оренбургом», «Спартаком», «Динамо». Можно говорить о каком-то спаде у «армейцев»?

- Не думаю, что у них глубокий спад по содержанию игры. Да, не хватает стабильности. Команда не может держать уровень на протяжении всех девяноста минут. Я с этим связываю их результаты. В любом случае ЦСКА сегодня играет заметно сильнее, чем «Локомотив». Но говорить о том, что «армейцы» однозначно выиграют, я бы не стал.

- «Краснодар» сможет что-то противопоставить «Зениту»?

- Молодой команде «Краснодара» будет сложно, но в отличие от «Локомотива» это все-таки организованная команда. Она продолжает вести ту линию, по которой шла все эти годы, с момента создания. «Быки» стараются играть комбинационно, в короткий пас. Но так, как прежде, большей частью игры атаковать, им сложно. Думаю, что в Краснодаре будет непростой матч для обеих команд. Не считаю, что «Зенит» гарантированно обыграет этого соперника. Это не будет для питерцев легкой прогулкой. Тем более что «Зенит» только на выезде теряет очки. Мне это непонятно, потому что превосходство в уровне мастерства у питерцев все-таки большое. Потенциальные возможности этой команды заметно выше, чем у остальных.

- Такого разгрома, как с «Сочи», вы не ожидаете?

- Конечно, нет. Забитые мячи будут, безусловно, но разгром не случится.

- «Спартак» легко разделается с «Торпедо»?

- «Торпедо» не будет играть, как «Химки». «Автозаводцы» более организовано действуют в обороне. Например, победа в Воронеже тяжело далась «Спартаку». У «Факела» хорошо выстроена игра в обороне. В этом туре мы видим несколько пар, где возможности одной команды очевидно выше, чем у другой. Хочется, чтобы «Торпедо» чуть-чуть поднялось из этой ямы. Это клуб с традициями. И возрождение таких клубов идет на пользу нашему футболу. Последние матчи они проводят неплохо. Конечно, «Спартак» будет фаворитом, и по возможностям он ближе к победе. Думаю, что «красно-белые» выиграют с небольшим счетом.

- У «Химок» есть шансы в игре с «Динамо»?

- «Динамо» в любом случае - фаворит встречи. У него заметное превосходство над соперником по потенциалу. Но мы знаем, что главный тренер «Химок» хотел бы всю игру проводить в атаке. Он неплохо работал с «Аланией», которая добивалась хороших результатов, показывала зрелищную игру и много забивала. Здесь это сделать гораздо сложнее, тем более, за короткий промежуток времени. Нужно реальнее относиться к ситуации и более организованно играть в обороне.

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- Значит, очков химчане снова не наберут?

- Понятно, что у «Динамо» шансы на победу выше, но химчанам я пожелаю справиться с психологическим состоянием, когда поражения идут одно за другим. Для нашего чемпионата хорошо, когда клубы с меньшими возможностями отнимают очки, а не безвольно их отдают.

- «Сочи» дома примет «Урал», который сейчас набрал хороший ход. Сумеют ли южане оправиться от разгрома от «Зенита»?

- Мы видели, как «Оренбург» после поражения 0:8 выдал серию хороших матчей. Хочется пожелать удачи «Сочи», чтобы он оправился. А «Урал» преобразился настолько серьезно, что для многих это явилось неожиданностью. То, что было на старте сезона и сейчас, – две большие разницы. Но все равно расцениваю шансы соперников на успех, как равные.

Елена Григорьевская