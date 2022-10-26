Экс-тренер «Локомотива» Давидс: «У Миранчука огромный потенциал, но он не использует его на полную»

Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс высказался о полузащитнике «железнодорожников» Антоне Миранчуке.

«У него огромный потенциал, но он не использует его на полную. Если бы удалось разблокировать его талант, его навыки, он однозначно был бы топ-футболистом», — приводит слова Давидса «РБ Спорт».

По мнению специалиста, Миранчук играл только на 70-80 процентов от своих возможностей.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 15 матчей с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач. Контракт Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до 2024 года.