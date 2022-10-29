Медина: «Не лучший матч, но три очка взяли»

В матче пятнадцатого тура российского чемпионата московский ЦСКА добыл три очка в противостоянии с «Локомотивом». Единственный мяч в середине первого тайма забил Хесус Медина, отыграться «Локомотив» не сумел. С другой стороны, у ЦСКА были также и удары в каркас ворот. События игры прокомментировал автор гола ЦСКА - Хесус Медина.

- Считаю, что, может быть, не лучший матч. Самое главное, что мы добились победы. Три очка позволят нам восстановить наш уровень уверенности. Конечно, мы допустили ряд ошибок. Эту неделю посвятим исправлению. Самое главное, что на данном этапе взяли три очка, - цитирует слова Медины «Спорт-экспресс».

В шестнадцатом туре российской Премьер-лиги ЦСКА сразится дома с «Пари НН», это случится пятого ноября.