Лоськов скучает по Цорну и Компперу

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов признался, что скучает по бывшему спортивному директору московского клуба Томасу Цорну и экс-наставнику «железнодорожников» Марвину Компперу.

Напомним, Цорн покинул «Локомотив» после разгромного поражения команды от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. Комппер же был уволен ещё раньше, 5 сентября.

«Скучаю ли я по Цорну с Комппером? Очень!», — цитирует Лоськова «Спорт-Экспресс».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» набрал 12 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 29 октября против ЦСКА. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.