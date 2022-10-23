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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лоськов скучает по Цорну и Компперу

23 Октября 2022 • 09:22 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 4.30 X 3.85 2 1.78
29.10 19:00

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов признался, что скучает по бывшему спортивному директору московского клуба Томасу Цорну и экс-наставнику «железнодорожников» Марвину Компперу.

Напомним, Цорн покинул «Локомотив» после разгромного поражения команды от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. Комппер же был уволен ещё раньше, 5 сентября.

«Скучаю ли я по Цорну с Комппером? Очень!», — цитирует Лоськова «Спорт-Экспресс».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» набрал 12 очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 29 октября против ЦСКА. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Лоськов Марвин Комппер Томас Цорн
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