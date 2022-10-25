В «Сампдории» отреагировали на слухи об интересе к Дивееву

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано, ответил на вопрос, интересуется ли его клуб защитником ЦСКА Игорем Дивеевым. Ранее сообщалось, что российский игрок находится в шорт-листах «Фиорентины», «Салернитаны», «Лацио» и «Сампдории». Отметим, что в «Лацио» уже опровергли интерес к футболисту ЦСКА.

«Нет, это фейк. Мы не интересуемся Дивеевым!» — цитирует слова Фаджиано Sport 24.

В текущем сезоне 23-летниий футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Портал transfermarkt оценивает стоимость Дивеева в 6 миллионов евро.