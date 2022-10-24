Карпукас: «Я был бы счастлив всю карьеру провести в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас заявил о желании провести всю карьеру в стане «железнодорожников».

По словам 20-летнего футболиста, он счастлив защищать цвета своего любимого и родного клуба.

«Мне повезло, что я сочетаю два качества в себе — и футболиста, и болельщика. Мне повезло, что я играю в любимом клубе, и это большая честь для меня. Я бы с удовольствием остался здесь на протяжении всей карьеры. Я не могу загадывать, но, конечно, я был бы счастлив всю карьеру провести в «Локомотиве», — цитирует Карпукаса официальный сайт «железнодорожников».

Напомним, что Карпукас является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне молодой защитник провёл в составе «красно-зелёных» 15 матчей, отметившись в них одним забитым голом. После 14 туров москвичи занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 12 набранных очков.