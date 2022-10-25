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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабаев — о результатах ЦСКА: Команда ещё строится, но совершенно очевидна отличная работа тренерского штаба

25 Октября 2022 • 18:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты команды в последних матчах. Стоит отметить, что у столичного клуба лишь одна победа в четырех встречах.

«В последних матчах мы не набрали то количество очков, на которое рассчитывали. Хотя эти игры мы начинали очень здорово и еще в первых таймах могли заканчивать матчи, но подводила реализация», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Функционер заявил, что команда только на этапе строительства, но тренерский штаб отлично выполняет свою работу. Конечно, болельщики хотят побед, но процесс строительства является непростым, клуб продолжит поддерживать тренеров, добавил Бабаев.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 26 набранных очков за 14 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Бабаев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
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