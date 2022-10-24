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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин считает, что Сёмин должен работать в «Локомотиве»

24 Октября 2022 • 21:38 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
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29.10 19:00

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина в стан «железнодорожников».

«Юрий Палыч легенда. Легенды всегда должны оставаться в клубе на какой-то должности. На какой должности, это уже вопрос к руководству клуба», — цитирует слова Булыкина «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может предложить Сёмину должность советника клуба. Переговоры между сторонами могут состояться на следующей неделе. При этом в стане «железнодорожников» рассказали, что не рассматривают возвращение Сёмина на пост главного тренера команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Дмитрий Булыкин
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