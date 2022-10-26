Давидс высказался о безразличии игроков «Локомотива»

Бывший тренер московского «Локомотива» Фадлу Давидс высказался об отношении игроков столичного клуба к делу.

Специалист считает, что в случае наблюдения за ситуацией с другой точки зрения, могла сложиться картина о том, что футболистам «железнодорожников» плевать на происходящее на поле.

«Когда ты молод и продолжаешь проигрывать, вновь совершаешь ошибки, так может видеться со стороны», - цитирует Давидса «РБ Спорт».

Спортсмен также отметил, что даже после полученной на 13-й минуте матча с «Уралом» (2:4) красной карточки, вера в победу никуда не исчезла.

На текущий момент «Локомотив» опережает зону вылета на три очка.