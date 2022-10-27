Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков высказался о конфликте между Федотовым и Абаскалем

27 Октября 2022 • 11:38 Комментировать
Локомотив Москва
...
ЦСКА Москва
1 3.80 X 3.75 2 1.90
29.10 19:00

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о конфликте между главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем по ходу матча 13-го тура РПЛ, который завершился вничью со счётом 2:2.

Напомним, за этот инцидент оба специалиста были дисквалифицированы на одну игру. Широков считает, что всем стоило акцентировать больше внимания на самой игре, чем на перепалке тренеров, которые, по мнению эксперта, имеют право на выражение собственных эмоций.

«На футболе сидишь, как в театре — очень тихо без активных болельщиков. И если уж здесь, у тренеров и футболистов, убить эмоции, ничего хорошего не будет. Футбол хорош ненаигранными эмоциями», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА на три очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Роман Широков Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
12:14 · Россия. Премьер-лига
Йоканович рассказал, в чём «Динамо» необходимо прибавить
12:07 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал игроков «Зенита», которые рискуют не сыграть с «Краснодаром»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Павловец — о «ВТБ-Арене»: «Стадион — супер, но поле не соответствует уровню команды»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Названа дата спарринга «Зенита» с иранским «Сепаханом»
11:49 · Россия. Премьер-лига
Пиняев прокомментировал слухи о возможном переходе в «Локомотив»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал, рассчитывает ли на Сутормина
11:38 · Россия. Премьер-лига
Широков высказался о конфликте между Федотовым и Абаскалем
11:25 · Россия. Премьер-лига
Сергеев рассказал о желании попробовать себя в топ-чемпионате
11:10 · Россия. Премьер-лига
Пиняев: «Я буду рад приехать в любую сборную»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Мансилья — о возможности приостановить контракт: «Вот так уходить — это неуважение к клубу»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Олейников рассказал об исчезновении Талалаева
10:30 · Россия. Премьер-лига
Орещук назвал топ-лигу, которая подходит Дивееву
10:30 · Россия. Премьер-лига
Олейников рассказал, кто повлиял на его уход из ЦСКА
10:16 · Россия. Премьер-лига
Газзаев уверен, что возвращение Сёмина поможет «Локомотиву»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Писарев оценил шансы «Спартака» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство 1
Все новости
Рекомендуем