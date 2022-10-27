Широков высказался о конфликте между Федотовым и Абаскалем

Бывший капитан сборной России Роман Широков высказался о конфликте между главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем по ходу матча 13-го тура РПЛ, который завершился вничью со счётом 2:2.

Напомним, за этот инцидент оба специалиста были дисквалифицированы на одну игру. Широков считает, что всем стоило акцентировать больше внимания на самой игре, чем на перепалке тренеров, которые, по мнению эксперта, имеют право на выражение собственных эмоций.

«На футболе сидишь, как в театре — очень тихо без активных болельщиков. И если уж здесь, у тренеров и футболистов, убить эмоции, ничего хорошего не будет. Футбол хорош ненаигранными эмоциями», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

После 14 туров «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА на три очка.